Отравление жены Буданова: украинская разведка озвучила новые данные

Отравление жены Буданова: украинская разведка озвучила новые данные2
- 29.11.2023, 14:18
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Стал известен химический состав тяжелых металлов.
Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.
Ранее и Главное управление разведки Минобороны подтверждали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Но их не называли.
По данным источников, Буданову могли отравить мышьяком и ртутью. Скорее всего, жену Буданова «отравили через еду».
Что известно о покушении на Марианну Буданову
Напомним, вчера РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находится в больнице и завершает курс лечения.
Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно.
Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.