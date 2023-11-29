Отравление жены Буданова: украинская разведка озвучила новые данные 2 29.11.2023, 14:18

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Стал известен химический состав тяжелых металлов.

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

Ранее и Главное управление разведки Минобороны подтверждали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Но их не называли.

По данным источников, Буданову могли отравить мышьяком и ртутью. Скорее всего, жену Буданова «отравили через еду».

Что известно о покушении на Марианну Буданову

Напомним, вчера РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находится в больнице и завершает курс лечения.

Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно.

Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.

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