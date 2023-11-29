Поставки компьютерных процессоров в Россию рухнули на 70%1
- 29.11.2023, 14:27
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К чему это может привести?
Поставки компьютерных процессоров в Россию резко сократились в этом году. С января по октябрь импорт чипов от Intel упал на 64% год к году, а от AMD — на 70%.
Всего в Россию поступило 178 тыс. изделий Intel на 3,2 млрд руб. и 35 тыс. изделий AMD на 372 млн руб., следует из данных IT-холдинга Fplus, которые публикует «Коммерсантъ».
При этом в подсчете учитывались не только официальные поставки, но и осуществленные через параллельный импорт. Однако «небольшая часть процессоров ввозится в страну под другим кодом, поэтому в поставках не отображается», уточнили в Fplus.
Спад в импорте обусловлен тем, что часть компаний приостановила обновление парка оборудования в ожидании отечественных разработок, а часть искусственно продлила жизненный цикл электроники, пояснил бизнес-аналитик Fplus Антон Фомин.
Рост цен и увеличение ставок по кредитам ударили по поставкам компьютерной техники, говорит представитель производителя компьютеров RDW Technology. «Банальная экономия заставляет корпоративный сегмент увеличивать цикл использования компьютеров, прибегать к технологическому каннибализму и пересматривать сроки закупок новой техники», — отметил он.
По его словам, цена на иностранный чип за текущий год выросла на 10–15% по сравнению с 2022 годом. Более того, в этом году «наблюдается дефицит некоторых моделей иностранных процессоров», добавил представитель RDW Technology.
Однако источник среди производителей отечественных компьютеров не согласен с этим. Крупные российские вендоры могли закупить много компонентов про запас, излишки которых теперь продают другим компаниям, считает он. В их числе источник назвал Yadro, «Аквариус» и сам Fplus.
«Кредиты брали примерно на 10–20 млрд руб., а это около 100 тыс. иностранных процессоров», — пояснил собеседник. По его словам, падение импорта не скажется на производителях, а при необходимости его объемы можно будет увеличить за счет серых схем.
Сокращение поставок процессоров «может затормозить контрактное производство российского оборудования, так как компаниям будет не хватать компонентов», предупредил вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков.