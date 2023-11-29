Вы украшали елку неправильно: эксперты назвали шесть распространенных ошибок 1 29.11.2023, 14:30

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Украшение елки - одно из лучших занятий в году.

Большинство людей любят наряжать елку. Когда наступает это особое время года, это одна из самых утешительных и уютных традиций, но правильно ли вы это делаете? Эксперты обнаружили, что люди могут совершать типичные ошибки, которые на самом деле приводят к структурным повреждениям в их домах.

Оказывается, на самом деле есть правильный способ сделать елку идеальной - по крайней мере, если вы хотите сэкономить. Домашние эксперты MyJobQuote рассказали о шести самых распространенных бытовых проблемах, о которых сообщают после праздничного сезона, пишет Dailystar.

Эксперт по недвижимости и строительству MyJobQuote сказал: «украшение к Рождеству приносит радость, но простая ошибка может привести к значительному - и дорогостоящему - ущербу». Зная о потенциальных проблемах, вы можете расставить приоритеты безопасности и планирования перед тем, как украшать залы в этом году.

«Хорошо украшенный дом - это тот, который остается безопасным и неповрежденным еще долго после того, как закончатся праздники. Небольшая предусмотрительность может спасти вас от нежелательного подарка в виде дорогостоящего ремонта в этот праздничный сезон».

Итак, если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел очаровательно и при этом был защищен, вам просто нужно следовать нескольким простым правилам. Предотвращение этих шести ошибок - ключ к успеху.

Стояние елки возле источников тепла повышает риск возникновения пожара

Очень важно держать елку подальше от источников тепла, таких как свечи, комнатные обогреватели и радиаторы. Даже небольшое повышение температуры может ускорить процесс высыхания рождественской елки, увеличивая риск возгорания.

Обеспечьте безопасное расстояние не менее 1 метра между деревом и элементами, излучающими тепло. Это расстояние смягчает воздействие тепла на елку, уменьшая вероятность ее преждевременного высыхания.

Вес елки может повредить пол

Большие елки, могут повредить ковровое покрытие и паркетный пол. Выбирая елку, остановите свой выбор на прочной подставке с широким основанием, чтобы равномерно распределить ее вес и, таким образом, минимизировать повреждения.

Чтобы защитить ковровое покрытие, положите под дерево защитный коврик или плотную ткань, чтобы предотвратить вмятины. Для паркетных полов подложите под подставку резиновую подложку, чтобы защитить поверхность.

Если вы обнаружили следы, оставшиеся после извлечения елки, создайте раствор из равных частей уксуса и воды. Аккуратно нанесите его на поврежденный участок, слегка отполируйте тряпкой из микрофибры, чтобы удалить следы, и тщательно высушите, чтобы сохранить блеск пола.

Перегрузка рождественских гирлянд в розетках создает риск электрических пожаров

Украшая залы праздничными огнями и украшениями, избегайте перегрузки источников питания и розеток. Подключение слишком большого количества энергоемких устройств к одной розетке может привести к перенапряжению цепи, перегреву и повышенному риску электрических пожаров.

Чрезмерное энергопотребление может привести к перегреву, расплавлению или искрению розеток, что представляет серьезную опасность для вашего дома. Распределите нагрузку на несколько розеток, используя удлинители с защитой от перенапряжения.

Кроме того, MyJobQuote предостерегает от «ромашковой цепочки» удлинителей, когда вы вставляете один в другой, чтобы увеличить количество розеток, подключенных к источнику питания. Это увеличивает риск возникновения пожара.

Используйте только светодиоды, чтобы избежать возгорания

Выбирайте светодиоды для украшения дома. Галогенные елочные гирлянды могут быстро нагреваться, ускоряя процесс высыхания елки и, следовательно, увеличивая риск возгорания. Перегрев от галогенных огней может также повлиять на соседние поверхности, создавая опасность возгорания легковоспламеняющихся украшений или тканей.

Неправильное подвешивание наружных фонарей может повредить крышу и водостоки

MyJobQuote настоятельно рекомендует не прибивать гвоздями, скреплять скобами или пробивать любую часть крыши, чтобы повесить рождественские гирлянды. Хотя отверстия от скоб могут показаться небольшими, они могут привести к значительным и дорогостоящим повреждениям.

Когда украшения прикреплены степлером или гвоздями к крыше, талый снег или дождь могут просочиться внутрь, что потенциально может повредить внутреннюю конструкцию. Кроме того, воздержитесь от прокалывания отверстий в водосточных желобах для подвешивания светильников. Желоба и желоба служат для отвода воды от крыши и фундамента дома.

Прокалывание отверстий в них может привести к утечке воды, что может привести к потенциальному повреждению.

Нужно проверять наличие труб перед тем, как вешать украшения

При украшении стен елочными игрушками будьте осторожны, чтобы не повредить не только стены, но и подземную инфраструктуру. Неправильное развешивание, особенно на стенах, скрывающих трубы, может проколоть или повредить их.

Любое случайное сверление или забивание гвоздей в неправильном месте может привести к значительному повреждению водой, нарушению празднования и необходимости дорогостоящего ремонта. Вместо этого используйте методы подвешивания, такие как липкие крючки и ленты, которые не повреждают стены, чтобы избежать структурных проблем.

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