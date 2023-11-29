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Bild: Российская армия может быть внезапно истреблена в Украине

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  • 29.11.2023, 14:35
  • 6,262
Bild: Российская армия может быть внезапно истреблена в Украине

Украинские офицеры делают ставку на мощного союзника.

Украинские офицеры надеются на суровую зиму, чтобы навредить россиянам. В отличие от украинских солдат, у которых обычно есть зимнее обмундирование, отопление и соответствующая обувь, большинство российских солдат в Украине плохо экипированы и не готовы к низким температурам и снегу.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Внезапное, бурное наступление зимы в Украине! Но украинские политики надеются на большее: уничтожить вторгшуюся российскую армию», - пишет в материале военный эксперт Юлиан Репке.

Кроме того, украинских солдат каждые несколько недель переводят с фронта в тыл, где они могут восстановиться и, главное, согреться.

Российских солдат, напротив, не меняют месяцами, некоторые из них служат на передовой без перерыва с июля и уже на исходе сил.

Украинские военные подготовились к зиме лучше, чем в прошлом году, в том числе благодаря Германии.

Посол Украины Алексей Макеев сказал в интервью в понедельник: «Мы лучше подготовились, потому что наши партнеры также признали, что системы противовоздушной обороны обеспечивают лучшую защиту».

Другими словами, суровая зима в первую очередь навредит российским солдатам на линии фронта. Если они массово замерзнут или умрут от голода из-за отсутствия продовольствия, Украина выиграет драгоценное время, за которое она сможет подготовить новое весеннее наступление.

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