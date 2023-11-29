Белорусы рассказали о проблемах при обмене долларов и евро на рубли 1 29.11.2023, 14:41

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В какие ловушки попадают и какое решение находят.

В Беларуси сохраняются трудности с обменом долларов и евро на белорусские рубли. По-прежнему возникают ситуации, когда банки не принимают банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными. Белорусы рассказали «Зеркалу», с какими трудностями они сталкиваются при обмене валюты и какое решение находят.

Почему возникают трудности с обменом валюты

Некоторые банки отказываются принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов. Это связано с тем, что с июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк.

Это изменение связано в том числе с санкциями против Беларуси, они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. Новшество позволит исключить ситуации, когда банки по-разному оценивают платежность банкнот наличной иностранной валюты.

Тем временем банки обсуждают сложившуюся ситуацию с обменом долларов и евро на белорусские рубли и могут ввести изменения по этому вопросу, сообщала ранее Ассоциация белорусских банков.

Белорусы — о проблемах с обменом валюты (и как их решают)

«Планировал крупную покупку на AliExpress, для этого использую долларовую карту „Беларусбанка“. Понес на днях в отделение банка у своего дома около 600 долларов. Все купюры внешне были просто идеальны, новейшего дизайна. В кассе „Беларусбанка“ забраковали половину купюр, потому что „светятся“. Ничего вносить не стал, все забрал, — рассказал читатель. — На работе имею мощную ультрафиолетовую лампу, просмотрел под ней свои купюры — все идеально. Зашел в маленький обменник „Беларусбанка“ недалеко от работы, без проблем внес все на карту. Что это было в кассе у дома, я так и не понял. Проблема в том, что в банке хоть и говорят о причине отказа, но это самое „свечение“ тебе не демонстрируют».

«Раз в месяц меняю доллары, проблемы постоянны, то оранжевым светятся, то малиновым. Бывало, что из 800 долларов примут только 300. Менял купюры номиналом 100 долларов, — поделился своим опытом еще один читатель. — Для этого вожу пачку долларов. Какие-то принимают, какие-то — нет. Вторые откладываю отдельно, отдам другу на обмен, он в Польше работает».

«Не удалось положить доллары, снятые в банке в США, на карту „Белгазпромбанка“. Сказали, что „засвеченные“ и потертые. Спросили, откуда взяла, говорю, что в США. Ответили, чтобы там их и использовали. Но часть купюр удалось в „Беларусбанке“ обменять на рубли. Остальные купюры забрала с собой в США», — рассказала еще одна читательница.

Напомним, ранее туристы из Латвии также жаловались на то, что смогли обменять в Беларуси не всю валюту, привезенную из своей страны.

«Очень проблематично поменять доллары, хотя визуально они как новые. Наша семья покупает квартиру в „Минск Мире“, соответственно, оплата идет с привязкой к евро по курсу Нацбанка на день оплаты, — рассказал минчанин, который собирается решить жилищный вопрос. — С покупкой квартиры нам помогли родственники, деньги хранились дома».

У этой семьи в банке приняли не все доллары и евро, попытки «скормить» банкноты банкоматам не увенчались успехом. С обменом европейской валюты ситуация попроще, чем американской, отмечает собеседник.

«Визуально деньги как новые. В банке объяснили тем, что они светятся другим цветом, вроде бы как грибок. Благо что с собой брали лишние деньги, потому что курс Нацбанка каждый день меняется и не были уверены в точной сумме в пересчете на белорусские рубли. Поедем менять в Польшу или Литву. Благо что есть возможность выехать в ЕС. А так не знаю, что делали бы», — отмечает минчанин, который собирается купить квартиру в «Минск Мире».

С проблемами при обмене валюты сталкиваются не только в Минске, но и в регионах.

«Банкомат „Приорбанка“ в Гродно в торговом центре „Тринити“ выдал две купюры по 100 долларов старого образца. Мне захотелось получить новые, попытался их положить на счет в приемщик купюр этого же банка, который стоял рядом (чтобы потом снова попробовать снять из того банкомата, в котором снял несколькими минутами ранее), — рассказывает житель Гродно. — Не получилось, хоть и пробовал внести разными сторонами и несколько раз. Несколькими днями позже пробовал их сдать в „БНБ-Банке“ в Гродно, там на одной купюре увидели плесень, другая оказалась постиранной. После Нового года попробую сдать в обменнике в Польше».

«Моя семья часто меняет евро. Претензии даже к мелким „повреждениям“. К примеру, точка поставлена ручкой, часто кончики уголков отсутствуют либо грязные от оборота купюры. Так как мы ездим за границу, мы эти банкноты используем там. Хотя стараемся ввозить как можно более четкие купюры, но все равно не все проходят», — поделился еще один читатель.

При этом ситуации, когда банк выдает валюту, а через несколько дней сам же отказывается ее принимать, не редкость.

«По поводу обмена валюты были абсурдные сложности. Получилось так, что я пришел в „Беларусбанк“ две недели назад купить валюту. В кассе у кассира не было валюты, она достала запакованную пачку валюты из сейфа, открыла, на аппарате пересчитала и выдала мне 300 долларов. Купюры она на наличие плесени не проверяла. Через несколько дней мне срочно понадобились рубли, пришел в тот же банк поменять 100 долларов. Но в приеме купюры отказали, сославшись на наличие плесени, — рассказывает еще один читатель. — После недолгого объяснения абсурдности ситуации и выяснения отношений я попросил позвать главного и принять жалобу. Главный кассир меня долго убеждала, что у них не может быть таких банкнот, а все купюры, упакованные в пакет, проверенные. И как она сказала, кассир после вскрытия пакета проверяет все купюры. Но вскрытие было при мне, никто купюры не проверял. На мои просьбы посмотреть камеры и убедиться, что никто купюры не смотрел, мне отказали. Посоветовали идти в „Белгазпромбанк“, мол, там нормально принимают».

«В „Технобанке“ в Минске отказались принимать купюру в 50 долларов с пояснением, что она вся в плесени. Хотя никаких видимых проявлений ни плесени, ни малейших признаков повреждений на купюре не было. В отделении „Беларусбанка“ приняли без вопросов», — сообщил еще один читатель.

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