Четвертый всадник Андрей Пионтковский

29.11.2023, 14:44

3,470

Андрей Пионтковский

Цивилизацию спасает горстка спартанцев.

Цитируя в своих ежедневных стримах исходящие из Белого Дома чеканные характеристики природы 4-ой мировой войны, с трудом удерживаюсь от восклицания: «Ай да Пионтковский! Ай да сукин сын! Стал, наконец, спичрайтером военно-политического руководства США».

Вот одна из моих любимых сентенций, например:

«In both Israel and Ukraine, democracies are fighting ruthless foes who are out to annihilate them. Only firm American leadership can ensure that tyrants, thugs and terrorists are not emboldened to commit more aggression and more atrocities». (И в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. Только твердое американское руководство может гарантировать, что тираны, бандиты и террористы не осмелятся совершать еще большую агрессию и еще больше злодеяний).

Генерал Ллойд Джеймс Остин III посетил прифронтовые города-герои Киев и Иерусалим, где предметно обсудил на месте вопросы военно-технического обеспечения своего доброго слова.

Tyrants and thugs, веками ненавидевшие Запад, увидели в телевизионной репутационной катастрофе бегства США из Афганистана свидетельство фундаментальной слабости уходящего из мировой истории декадентского гедонистического Запада. Три всадника геополитической преисподней – КНР, РФ, Иран – уверенные в своей безнаказанности (Соединенных Штатов нет и все позволено) громко заявили о своем намерении демонстративно annihilate три свободных государства – Тайвань, Украину, Израиль.

Первоначальная реакция США – лидера Свободного мира – была позорной и вдохновляющей для его врагов. Изменник Бернс, директор ЦРУ, вылетел в Москву и дал Путину тайное (устное) обещание: не позволить жертве агрессии Украине наносить ответные удары по территории России. После чего его ведомство обнародовало свой профессиональный прогноз: Киев падет через неделю, максимум через две.

Но вопреки Бернсу первая и решающая битва 4-ой мировой войны – Гостомельская – закончилась сокрушительным поражением орды. 300 на этот раз украинских «спартанцев» спасли Западную цивилизацию от нашествия варваров и буквально за шиворот втащили США обратно в мировую историю.

Когда через полтора года Иран начал свою многоходовую операцию по уничтожению Израиля, реакция Вашингтона была намного более адекватной – две авианосные группы и ядерная подлодка «Огайо» подошли к берегам Израиля. В результате произошло почти не замеченное мировыми медиа второе важнейшее в истории 4-ой мировой войны (после Гостомельского сражения) событие. Один из всадников Апокалипсиса, убедившись, видимо, в относительной дееспособности Запада, оборотился цивилизованным Коньком-Горбунком и прискакал в Сан-Франциско поклянчить американские инвестиции и американские технологии. Казалось бы уже ничего не помешает теперь кандидату в Президенты США Джо Байдену, опираясь на своих доблестных военных союзников – Украину и Израиль - покрошить двух оставшихся уродов.

Но четвертый всадник появился в сияющем Граде на холме и конь его изжелта-зеленый заржал голосами всех американских «качественных медиа», голосами Путина и Синуара, требуя прекращения огня в Израиле и в Украине, т.е. капитуляции героически сражающихся сегодня свободных народов Израиля и Украины.

Левое крыло Демпартии, «прогрессисты», миллионы их зомбированных молодых сторонников уже обрушили рейтинги кандидата в президенты Байдена. А чего вы ожидали, если студенты и преподаватели Гарварда (среди них и евреи) заявляют о понимания ими мотивов действий боевиков ХАМАСа, в том числе, видимо и тех двадцати четырех, биологические материалы которых были обнаружены на теле замученной и изуродованной ими израильской девушки.

Самоубийственная для Запада WOKE-культура вины Запада и прежде всего США перед угнетенными и порабощенными массами глобального Юга как зараза поражает с университетских кафедр американскую молодежь. В оптике этой культуры любой палач-садист ХАМАСа – прогрессист, право имеющий на любое насилие над многовековыми угнетателями.

Через несколько дней, вырвав из рук палачей еще пару десятков заложников, Израиль возобновит боевые действия против своих смертельных врагов – и ХАМАСа и Хезболлы. И тогда, не только перед президентом Байденом, но и перед США в целом встанет исторический выбор – предать Израиль или поддержать его совместным испепеляющим ударом по террористической инфраструктуре Хезболлы.

Как проникновенно и искренне говорил Блинкен в Тель-Авиве 12 октября:

«The message that I bring to Israel is this: You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never, ever have to. We will always be there, by your side». (Послание, которое я несу Израилю, заключается в следующем: вы можете быть достаточно сильны сами по себе, чтобы защитить себя, но пока существует Америка, вам никогда, никогда не придется этого делать. Мы всегда будем там, рядом с вами).

As long as America exists... Что-то все-таки не так с огромной Западной цивилизацией, если ее каждый раз должна спасать горстка спартанцев: в феврале 2022 года – украинских, в декабре 2023 – израильских.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу