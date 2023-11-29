В Бобруйске при пожаре погибла 86-летняя пенсионерка и ее 18 котов 29.11.2023, 14:51

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Четырех удалось спасти.

При пожаре в квартире в многоэтажном жилом доме в Бобруйске погибла пожилая женщина и 18 ее котов. Четырех животных удалось спасти, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире в многоэтажке по проспекту Строителей в Бобруйске поступило 28 ноября в 17.53. Когда спасатели прибыли на место вызова, из квартиры на 8-м этаже шел дым. По словам соседей, в ней мог находиться человек.

— Женщину мы обнаружили прямо в прихожей, видимо, она пыталась выйти из задымленной комнаты, — рассказывает заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Олег Борсуков, — мы вынесли ее из квартиры и начали проводить реанимационные мероприятия. К этому времени подоспели медики, и мы передали пострадавшую им.

Реанимационные действия не принесли результата: медики констатировали смерть 86-летней женщины.

В квартире, помимо хозяйки, жили еще 22 кота. 18 из них погибли, четырех удалось спасти.

Причина пожара устанавливается.

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