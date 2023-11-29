закрыть
29 ноября 2023, среда, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске при пожаре погибла 86-летняя пенсионерка и ее 18 котов

  • 29.11.2023, 14:51
  • 1,156
В Бобруйске при пожаре погибла 86-летняя пенсионерка и ее 18 котов

Четырех удалось спасти.

При пожаре в квартире в многоэтажном жилом доме в Бобруйске погибла пожилая женщина и 18 ее котов. Четырех животных удалось спасти, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире в многоэтажке по проспекту Строителей в Бобруйске поступило 28 ноября в 17.53. Когда спасатели прибыли на место вызова, из квартиры на 8-м этаже шел дым. По словам соседей, в ней мог находиться человек.

— Женщину мы обнаружили прямо в прихожей, видимо, она пыталась выйти из задымленной комнаты, — рассказывает заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Олег Борсуков, — мы вынесли ее из квартиры и начали проводить реанимационные мероприятия. К этому времени подоспели медики, и мы передали пострадавшую им.

Реанимационные действия не принесли результата: медики констатировали смерть 86-летней женщины.

В квартире, помимо хозяйки, жили еще 22 кота. 18 из них погибли, четырех удалось спасти.

Причина пожара устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип