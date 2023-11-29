«Генерал СВР»: У Кабаевой произошел нервный срыв
- 29.11.2023, 14:59
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Представители службы безопасности вызвали медиков.
Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший новость о якобы смерти главы Кремля Владимира Путина, написал о «нервном срыве» у Алины Кабаевой:
— На днях у Алины Кабаевой, сожительницы ныне покойного президента России Владимира Путина, произошел нервный срыв.
Во время приема пищи Алина Маратовна внезапно начала бить посуду и хаотично разбрасывать столовые приборы, после чего она принялась истерически плакать.
Представители службы безопасности попытались успокоить Кабаеву и срочно вызвали медиков. Для того чтобы утихомирить Алину, сотрудникам службы безопасности пришлось применить силу, только после этого медики смогли сделать Кабаевой инъекцию и спустя несколько минут истерика прекратилась.
После смерти Путина Алина Кабаева находится под плотной опекой и усиленной охраной, ее свобода ограничена. В сущности, она практически под домашним арестом.
Видимо, резкое изменение качества жизни, когда Алина Маратовна из теневой первой леди превратилась в узницу, сильно повлияло на ее психическое здоровье.
После того как Кабаева пришла в себя, с ней поговорил психолог из ФСО. Алине было обещано улучшение условий содержания. Ей якобы будет предоставлена возможность общаться с друзьями и близкими, но под контролем.
Как это будет реализовано и будут ли эти обещания вообще выполнены, пока не понятно. Напомним, Алина Кабаева является матерью младших детей покойного президента России Владимира Путина.