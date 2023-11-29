«Генерал СВР»: У Кабаевой произошел нервный срыв 29.11.2023, 14:59

5,322

Представители службы безопасности вызвали медиков.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший новость о якобы смерти главы Кремля Владимира Путина, написал о «нервном срыве» у Алины Кабаевой:

— На днях у Алины Кабаевой, сожительницы ныне покойного президента России Владимира Путина, произошел нервный срыв.

Во время приема пищи Алина Маратовна внезапно начала бить посуду и хаотично разбрасывать столовые приборы, после чего она принялась истерически плакать.

Представители службы безопасности попытались успокоить Кабаеву и срочно вызвали медиков. Для того чтобы утихомирить Алину, сотрудникам службы безопасности пришлось применить силу, только после этого медики смогли сделать Кабаевой инъекцию и спустя несколько минут истерика прекратилась.

После смерти Путина Алина Кабаева находится под плотной опекой и усиленной охраной, ее свобода ограничена. В сущности, она практически под домашним арестом.

Видимо, резкое изменение качества жизни, когда Алина Маратовна из теневой первой леди превратилась в узницу, сильно повлияло на ее психическое здоровье.

После того как Кабаева пришла в себя, с ней поговорил психолог из ФСО. Алине было обещано улучшение условий содержания. Ей якобы будет предоставлена возможность общаться с друзьями и близкими, но под контролем.

Как это будет реализовано и будут ли эти обещания вообще выполнены, пока не понятно. Напомним, Алина Кабаева является матерью младших детей покойного президента России Владимира Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу