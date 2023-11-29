«Ник и Майк»: Хунта не прочь заработать на кокаине 29.11.2023, 15:12

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Зачем Лукашенко встречался с представителем режима Мадуро.

Режим Лукашенко может зарабатывать на наркотиках. Этот вопрос мог обсуждаться на встрече белорусского диктатора и министра планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Нежелание возвращать долг за поставки нефти и такое же желание содрать втридорога за сомнительного качества продукцию, вот и весь секрет того, что находится в правовом поле.

Венесуэла долгое время находилась под жесткими санкциями, но теперь под предстоящие выборы их ослабили и появилась возможность снова торговать нефтью. То есть синепалый просто в очередной раз почуял запах денег и заговорил о возрождении промышленных производств. В реальности – отверточной сборки из машинокомплектов.

За рамками открытой торговли закрытые статьи. Вооружения, в том числе ПВО, которую модернизировала хунта по заказу покойного Уго Чавеса. Но смысл что-то дальше укреплять и восстанавливать на базе улучшенных советских образцов на фоне альтернативной эффективности этого хлама в Украине, вызывает сомнения. Может, пора задуматься о демонтаже, чтобы продать втридорога роccиянам, которые латают бреши в «непробиваемой» ПВО, перебрасывая аналоговнеты из Калининграда?

Конечно, есть еще то, что не пройдет по основной статистике, даже в закрытых статьях. Это кокс. Именно это вещество является реальной валютой и источником дохода в Венесуэле. Хунта тоже не прочь заработать на этом товаре и давно монополизировала нелегальную торговлю тем, что еще является основным источником вдохновения для пропагандистов двух стран. А роccийский МИД вообще остановится без подвоза новых партий.

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