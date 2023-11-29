В Щучине умер замначальника местного РОВД 29.11.2023, 15:19

Подполковнику стало плохо на рабочем месте.

В Щучине умер замначальника местного РОВД Сергей Осовик, сообщают источники «Еврорадио». Ему было 42 года.

Подполковнику стало плохо на рабочем месте. Врачи «скорой» его уже не откачали.

Сергей Осовик быстро продвинулся по карьерной лестнице после 2020-го. Тогда он снимал на камеру митинги доверенных лиц оппозиционных претендентов на участие в выборах. Сейчас он служил в должности начальника милиции общественной безопасности.

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