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В оккупированном Донецке взорвали склад боеприпасов россиян

  • 29.11.2023, 15:26
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В оккупированном Донецке взорвали склад боеприпасов россиян

Обломки долетали в другие районы.

В Куйбышевском районе временно оккупированного Донецка произошел мощный взрыв. Был уничтожен очередной склад боеприпасов, который российские захватчики тщательно охраняли.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в Telegram. 

Сила удара оказалась такой, что осколки помещения долетали до близлежащих районов – Киевского и Пролетарского.

«Временно оккупированный Донецк. Есть подтверждение, что вчера на микрорайоне Азотном (Куйбышевский район) минус состав из БК», – торжественно написал он.

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