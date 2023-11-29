В оккупированном Донецке взорвали склад боеприпасов россиян 29.11.2023, 15:26

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Обломки долетали в другие районы.

В Куйбышевском районе временно оккупированного Донецка произошел мощный взрыв. Был уничтожен очередной склад боеприпасов, который российские захватчики тщательно охраняли.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в Telegram.

Сила удара оказалась такой, что осколки помещения долетали до близлежащих районов – Киевского и Пролетарского.

«Временно оккупированный Донецк. Есть подтверждение, что вчера на микрорайоне Азотном (Куйбышевский район) минус состав из БК», – торжественно написал он.

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