«Генералы ВСУ настучали нашим»: российский военкор устроил истерику 29.11.2023, 15:30

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Намекнул на серьезные потери армии РФ.

Российские военные пропагандисты сообщили о крупной неудаче российской армии на фронте, отметив победу украинских генералов, пишет «Диалог».

Один из самых известных российских Z-военкоров Филатов в своем Telegram-канале намекнул на крупные потери россиян. Подробности он рассказывать не стал, однако в опубликованном сообщении читается возмущение и сильное разочарование, а также обвинения в адрес российских штабных генералов, которых в армии РФ принято называть «лампасами».

Филатов признается, что начинает привыкать к постоянным крупным ошибкам российских военных.

«Кажется, украинские генералы постучали **** по губам нашим лампасам. Снова. И снова не удивили», - отметил он.

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