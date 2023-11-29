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Россиянка в Минске: На нас люди смотрят как на обезьян

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  • 29.11.2023, 15:36
  • 3,688
Россиянка в Минске: На нас люди смотрят как на обезьян

Туристок удивили цены в Беларуси.

Россиянки записали видео с отдыха в Минске. Они сходили на шоппинг, а затем зашли на обед в ресторан «Васильки». Туристок удивили низкие цены.

От увиденного у них началась истерика.

«Приехали из России, на нас как на обезьян люди смотрят уже», — кричала одна из женщин.

В комментариях белорусы объяснили россиянкам, что для белорусских реалий цены в ресторанах не такие маленькие.

@zlata_lenchik

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