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Представлен новый самый мощный смартфон в мире с «идеальным» дизайном

  • 29.11.2023, 15:46
Представлен новый самый мощный смартфон в мире с «идеальным» дизайном

Характеристики впечатляют.

Компания Nubia представила в Китае геймерский телефон Red Magic 9 Pro+. Он получил не только самое мощное железо на сегодняшний день, но и абсолютно плоский корпус без выступающей камеры.

Внутри стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с активной системой охлаждения на основе кулера и 24 ГБ + 1 ТБ памяти в топе. В AnTuTu при «реальных условиях» новинка набирают 2,291 млн баллов – рекорд Vivo X100 продержался недолго. 

Основные характеристики Red Magic 9 Pro+

Дисплей: 6.8 дюйма, AMOLED, 2480×1116 пикселей, кадровая частота 120 Гц, яркость 1600 нит, ШИМ 2160 Гц;

Память: 16/24 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 4.0;

Аккумулятор: 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 165 Вт (100% за 16 минут);

Камеры: основная (50 Мп, OIS), широкоугольная (50 Мп), макро (2 Мп), фронтальная (16 Мп).

Прочее: линейный вибромотор, стереодинамики, скоростной протокол USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, Dual SIM, NFC, аудиоджек.

Для игровых сессий здесь предусмотрены высокочувствительные сенсорные курки на гранях, а также мощная система теплоотвода с испарительной камерой площадью 10 182 мм² и вентилятором, который охлаждает кулер на 22 000 оборотов в минуту.

Также будет доступен обычный Red Magic 9 Pro, который отличается аккумулятором емкостью 6500 мАч с 80-ваттной зарядкой и 12+512 ГБ памяти в топе. Обе модели представлены в трех вариантах: черном непрозрачном, а также белом прозрачном и чёрном прозрачном.

Оба смартфона работают на Android 14 с фирменной оболочкой RedMagic OS 9.0. 

В Китае Red Magic 9 Pro и Magic 9 Pro+ начали продаваться с 28 ноября. 

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