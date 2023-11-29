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В Германии проводят новые обыски у «райхсбюргеров»

  • 29.11.2023, 15:56
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В Германии проводят новые обыски у «райхсбюргеров»

Членов движения в прошлом году обвинили в подготовке госпереворота.

В Германии проходит серия обысков у так называемых «райхсбюргеров», движения, членов которого в прошлом году обвинили в подготовке госпереворота.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

С ранних часов среды обыски проходят по десяти адресам, связанным с организацией «Королевство Германия» в нескольких федеральных землях. К операции привлечены ряд силовых структур.

Обыски связаны с подозрением, что организация без надлежащих разрешений занимается бизнесом в сфере банкинга и страхования. В связи с этими подозрениями организация уже неоднократно получала административные предписания, а ее «представительские офисы» закрывали.

Обыски осуществляются по ордеру суда в Дрездене с целью изъять доказательства и выполнить ордера на арест.

На прошлой неделе в Германии также прошли масштабные обыски у подозреваемых в причастности к движению «райхсбюргеров», но по другим обвинениям.

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения «райхсбюргеров», которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

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