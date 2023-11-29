Россия запретила ввоз белорусского мяса и сыра 7 29.11.2023, 15:59

4,370

С двух предприятий.

Двум белорусским производителям продуктов питания запретили поставки в Россию из-за нарушения норм качества. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В сырах «Российский» и «Золото Скифов», произведенном Светлогорским производственным участком филиала «Калинковичского молочного комбината», было обнаружено вещество мелоксикам, которое не должно находиться в молочной продукции.

В замороженном говяжьем мясе, хранившемся на производственном складе ООО «Мясоопт», были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, на этом предприятии была замечена переклейка этикеток.

Поставки в Россию с этих предприятий временно ограничены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».