Россия запретила ввоз белорусского мяса и сыра

Россия запретила ввоз белорусского мяса и сыра7
- 29.11.2023, 15:59
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С двух предприятий.
Двум белорусским производителям продуктов питания запретили поставки в Россию из-за нарушения норм качества. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В сырах «Российский» и «Золото Скифов», произведенном Светлогорским производственным участком филиала «Калинковичского молочного комбината», было обнаружено вещество мелоксикам, которое не должно находиться в молочной продукции.
В замороженном говяжьем мясе, хранившемся на производственном складе ООО «Мясоопт», были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, на этом предприятии была замечена переклейка этикеток.
Поставки в Россию с этих предприятий временно ограничены.