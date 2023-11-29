закрыть
29 ноября 2023, среда, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Никогда еще война не велась так гуманно

  • Юлия Латынина
  • 29.11.2023, 16:05
  • 4,328
Никогда еще война не велась так гуманно

ЦАХАЛ стал первым.

Вопреки крикам Греты Тунберг и Антониу Гутерриша, никогда еще война не велась так гуманно, как ее ведет ЦАХАЛ.

Вот все эти поставки грузов, гуманитарные коридоры, предупредительные телефонные звонки — никогда в истории человечества мы просто не видели, чтобы война велась с подобной заботой о гражданском населении.

Вы помните еще какую-нибудь войну, во время которой в больницу, где находится штаб врага, доставляются кювезы для новорожденных, более того, происходит это тогда, когда под этой больницей удерживают ваших же заложников?

Юлия Латынина, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип