Никогда еще война не велась так гуманно Юлия Латынина

29.11.2023, 16:05

4,328

ЦАХАЛ стал первым.

Вопреки крикам Греты Тунберг и Антониу Гутерриша, никогда еще война не велась так гуманно, как ее ведет ЦАХАЛ.

Вот все эти поставки грузов, гуманитарные коридоры, предупредительные телефонные звонки — никогда в истории человечества мы просто не видели, чтобы война велась с подобной заботой о гражданском населении.

Вы помните еще какую-нибудь войну, во время которой в больницу, где находится штаб врага, доставляются кювезы для новорожденных, более того, происходит это тогда, когда под этой больницей удерживают ваших же заложников?

Юлия Латынина, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».