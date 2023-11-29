Никогда еще война не велась так гуманно
- Юлия Латынина
- 29.11.2023, 16:05
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ЦАХАЛ стал первым.
Вопреки крикам Греты Тунберг и Антониу Гутерриша, никогда еще война не велась так гуманно, как ее ведет ЦАХАЛ.
Вот все эти поставки грузов, гуманитарные коридоры, предупредительные телефонные звонки — никогда в истории человечества мы просто не видели, чтобы война велась с подобной заботой о гражданском населении.
Вы помните еще какую-нибудь войну, во время которой в больницу, где находится штаб врага, доставляются кювезы для новорожденных, более того, происходит это тогда, когда под этой больницей удерживают ваших же заложников?
Юлия Латынина, Telegram