Режим решил подсматривать за белорусами в лесах 3 29.11.2023, 16:11

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Во всех лесах появятся камеры видеонаблюдения.

В Беларуси до 1 марта 2024 года во всех лесах появится автоматизированная система видеонаблюдения, сказал министр лесного хозяйства Александр Кулик, передает госагентство БелТА.

В Беларуси с лесными пожарами в этом году особых проблем не было, считает Александр Кулик. И все это благодаря автоматической системе обнаружения лесных пожаров.

— Такой системы нет ни в одной из стран СНГ. Беларусь станет первой страной в Европе, которая на 100% покроет леса автоматической системой видеонаблюдения. Эту работу мы намерены завершить до начала пожароопасного периода — до 1 марта следующего года, — отметил министр.

Ранее белорусские лесничие сообщали об обнаружении поджигателей и пожаров благодаря камерам. Кроме этого, на снимки фотоловушек попадались люди, которые незаконно рубили лес, а также животные.

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