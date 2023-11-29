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Newsweek: Трамп может обвинить Путина во вмешательстве в выборы

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  • 29.11.2023, 16:19
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Newsweek: Трамп может обвинить Путина во вмешательстве в выборы
Дональд Трамп

Чтобы не сесть за решетку.

Бывший президент США Дональд Трамп может обвинить Владимира Путина во вмешательстве в выборы в США 2016 года, если это сможет уберечь его от тюрьмы. Об этом говорится в материале Newsweek.

Отмечается, что Трамп все еще лидирует на праймериз от республиканцев, но против него выдвинуто 91 обвинение в двух судах штатов и федеральных округов, любое из которых может привести к тюремному заключению. Он также сталкивается с гражданским иском в Нью-Йорке, который может нанести ущерб его бизнес-империи.

«Трамп неоднократно опровергал оценки разведки США о том, что Путин от его имени вмешивался в президентские выборы 2016 года. В Хельсинки в 2018 году Трамп заявил, что «не видит причин» не верить заверениям российского лидера, что Москва не вмешивалась», - напоминает издание.

По словам авторов статьи, ложные заявления Трампа о том, что выборы в 2020 году были украдены у него, побудили некоторых его сторонников к штурму Капитолия.

Издание напоминает, что в свое время Трамп назвал Путина «очень умным» после того, как российский лидер начал полномасштабное вторжение в Украину. А в январе 2023 года экс-президент США заявил, что он больше доверяет российскому лидеру, чем «негодяям», работающим в американской разведке.

«Кого бы вы выбрали, Путина или этих неудачников?» - отметил тогда Трамп.

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