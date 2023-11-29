Минский аэропорт засыпает снегом 29.11.2023, 16:24

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Могут быть изменения в расписании.

Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически непрерывно.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в столичном регионе ожидаются сильный снег, метель, на отдельных участках дорог — гололедица.

Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически непрерывно, проводится расчистка и обработка аэродромных покрытий от снега и наледи. В таких работах задействовано около 30 единиц спецтехники, сообщает Минский аэропорт в своем телеграм-канале.

Аэропорт работает штатно, рейсы выполняются в соответствии с суточным планом полетов. Но возможны кратковременные отклонения в расписании.

Поэтому пассажирам рекомендуют учитывать погодные условия и планировать поездку в аэропорт заранее, так как дорожное движение может быть затруднено.

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