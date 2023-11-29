Минский аэропорт засыпает снегом
- 29.11.2023, 16:24
- 2,234
Могут быть изменения в расписании.
Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически непрерывно.
По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в столичном регионе ожидаются сильный снег, метель, на отдельных участках дорог — гололедица.
Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически непрерывно, проводится расчистка и обработка аэродромных покрытий от снега и наледи. В таких работах задействовано около 30 единиц спецтехники, сообщает Минский аэропорт в своем телеграм-канале.
Аэропорт работает штатно, рейсы выполняются в соответствии с суточным планом полетов. Но возможны кратковременные отклонения в расписании.
Поэтому пассажирам рекомендуют учитывать погодные условия и планировать поездку в аэропорт заранее, так как дорожное движение может быть затруднено.