Видеофакт: российский солдат тщетно пытается донести воду на свои позиции 3 29.11.2023, 16:40

3,010

Украинский дрон не оставил врагу ни малейшего шанса.

Оператор дрона из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который нес воду на свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсети.

«Оккупант набрав полные бутылки воды, спокойно возвращался на свои позиции, когда внезапно попал в поле зрения нашего дрона. Даже попытался убежать, что, безусловно, усложнило задачу нашему аэробомберу. Но опытный пилот ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады не оставил врагу ни малейшего шанса», - отмечает в комментарии автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».