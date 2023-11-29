Есть два сценария: как ВСУ победить оккупантов на важнейшем участке фронта 29.11.2023, 16:49

Важно перерезать сухопутный коридор в Крым.

Одной из ключевых задач Вооруженных сил Украины является нанесение поражения российской группировке на Запорожском направлении. Враг выстроил там мощные оборонительные редуты, и наши защитники с огромными сложностями преодолевают метр за метром, освобождая украинскую землю от оккупанта. В течение летне-осенней кампании ВСУ выбили врага с первого стратегического участка и сейчас ведутся бои за очень укрепленную вторую полосу так называемой «линии Суровикина».

Что нужно нашим воинам, чтобы уверенно одолеть врага на Запорожском направлении и какую роль в этой кампании играют боевые действия на правом берегу Днепра в Херсонской области - «Апострофу» рассказал украинский военный аналитик Петр Черник:

- Стратегическая цель на юге у украинцев не изменилась – дотянуться до северного Приазовья остается главной задачей. То есть условно выйти в район Молочного Лимана, перерубить сухопутный коридор в Крым и там закрепиться. Но и противник осознал, какая украинская главная задача и сконцентрировал на Запорожском плацдарме колоссальную гигантскую силу в центре «линии Суровикина». Прежде всего речь о живой силе, плюс враг построил очень серьезную линию укреплений по учебникам и методикам первой и второй мировой войн.

Вторая линия боестолкновения – это гигантская сеть дотов, дзотов, блиндажей, тоннелей и т.п. И пройти это очень нелегко, потому что все вокруг усеяно минами. Тяжелая техника соответственно пройти не может и это нескончаемые пехотные бои.

Сейчас украинцы посреди «линии Суровикина». А это классическая эшелонированная линия обороны, предусматривающая три стратегические линии. Первая – это линия обеспечения 3-4 км шириной, усеянная минами. Здесь украинцы как раз прошли. Вторая линия также в пределах 3-4 км шириной - это главная линия, которая является огромной сетью окопов, блиндажей, огневых точек, оборудованных позиций для артиллерии и техники, а также тоннелей, сверху закрытых бетоном. Вот что они смогли сделать за время оккупации. И последняя линия – это тыловые склады ГСМ, снарядов и всего прочего, что необходимо для ведения боевых действий.

Подчеркиваю, что противник понял наш замысел и гигантскую силу бросил именно сюда в окопы.

Нужна ли нам своя «линия Суровикина»? Да, конечно. Но делалась ставка на то, что удастся за теплую часть года прорвать эту линию врага. К сожалению, этот расчет не удался, потому что у нас не было преимущества в воздухе. Так же мы еще не получили дальнобойных ракет, потому что если бы условно на расстоянии 300 км мы уничтожали всю логистику врага, то в окопах врага не было бы ни воды, ни пищи, ни патронов. Но сегодня мы имеем то, что имеем.

И вот мы пришли к точке переосмысления нашей стратегии. Но очень принципиально сохранить трезвый разум и исходить из данной ситуации. По моему мнению, зеркальную линию, которая будет нашей запасной опорой, строить надо.

Не стоит забывать о Херсоне. И задача стратегического порядка – обрушить южный плацдарм. Если удастся выйти к Перекопскому перешейку, то южный плацдарм рушится. В таком случае вопрос лишь в том, отводит ли враг войска в Крым, либо обрекает их на смерть. А вообще идеально взять в плен несколько тысяч оккупантов.

Это стратегический замысел, который потенциально возможен. Еще раз подчеркиваю, уничтожаем логистику – несколько недель врагу банально нечем питаться – и победа на этом плацдарме за нами. Но без авиации и дальнобойных ракет мы будем двигаться так, как двигаемся сейчас, то есть довольно медленно.

«Хаймерсы» пока перебросить на левый берег мы не можем, потому что эти установки должны иметь буферную зону. Пока плацдарм на правом берегу не будет иметь минимум 25-30 км в глубину, переправлять «Хаймерсы» чревато. Это слишком ценные машины, чтобы рисковать ими таким образом.

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