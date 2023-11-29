BMW влетела в люксовый бутик в центре Минска 29.11.2023, 16:59

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Из-за непогоды на улицах сложные условия для автомобилистов.

Сегодня в Минске из-за непогоды и снега на улицах сложные условия для автомобилистов. Одно из ДТП произошло прямо в центре Минска — BMW вынесло с дороги, машина сбила цветочный вазон у входа в бутик на Кирова и врезалась в стеклянные двери.

Как сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло около 6:30. По предварительной информации, 35-летний водитель при выборе скорости не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на фасад здания на улице Кирова.

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