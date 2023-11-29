В НАТО рассказали о последствиях для РФ от стратегической ошибки Путина 29.11.2023, 17:18

Кремль оказался под давлением.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину «стратегической ошибкой» российского диктатора Владимира Путина и озвучил ряд последствий для России.

«Пока Украина двигалась вперед, Россия приходила в упадок — политически, военно и экономически», — сказал Столтенберг, передает «Радио Свобода».

По его словам, политический упадок России заключается в том, что она теряет свое влияние среди соседей — не только в Украине, но и на Кавказе и в Центральной Азии, одновременно становится все более зависимой от Китая.

Столтенберг заявил, что «год за годом Москва закладывает свое будущее перед Пекином».

Генсек добавил, что военно РФ потеряла значительную часть своих сил — сотни самолетов, тысячи танков и более 300 тысяч военных.

По его словам, экономически Россия под большим давлением: доходы от газа и нефти падают, российские банковские активы под санкциями, более тысячи иностранных компаний сократили или остановили свою деятельность в стране, 1,3 миллиона человек покинули Россию в прошлом году.

«Все это подчеркивает стратегическую ошибку Путина, который вторгся в Украину», — сказал Столтенберг.

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