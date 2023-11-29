ВСУ подтвердили удар по оккупантам во время совещания в Херсонской области 2 29.11.2023, 17:33

2,074

Минимум пять высокопоставленных оккупантов погибли.

СтратКом ВСУ подтвердил информацию о том, что Силы обороны Украины атаковали российских оккупантов в селе Юбилейное Херсонской области во время проведения совещания. По меньшей мере пять чиновников погибли, говорится в сообщении СтратКома ВСУ в среду, 29 ноября.

Атаку на здание, в котором находились оккупанты, осуществили во вторник, 28 ноября. В ВСУ сообщают, что удар стал возможным благодаря информации от подполья и местных жителей.

СтратКом также опубликовал фотографии последствий удара, на которых видно частично разрушенное здание и поврежденные автомобили российской полиции.

Ранее 29 ноября об успешной операции ВСУ в Юбилейном рассказали в Центре национального сопротивления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».