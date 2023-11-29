ВСУ подтвердили удар по оккупантам во время совещания в Херсонской области

ВСУ подтвердили удар по оккупантам во время совещания в Херсонской области2
- 29.11.2023, 17:33
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Минимум пять высокопоставленных оккупантов погибли.
СтратКом ВСУ подтвердил информацию о том, что Силы обороны Украины атаковали российских оккупантов в селе Юбилейное Херсонской области во время проведения совещания. По меньшей мере пять чиновников погибли, говорится в сообщении СтратКома ВСУ в среду, 29 ноября.
Атаку на здание, в котором находились оккупанты, осуществили во вторник, 28 ноября. В ВСУ сообщают, что удар стал возможным благодаря информации от подполья и местных жителей.
СтратКом также опубликовал фотографии последствий удара, на которых видно частично разрушенное здание и поврежденные автомобили российской полиции.
Ранее 29 ноября об успешной операции ВСУ в Юбилейном рассказали в Центре национального сопротивления.