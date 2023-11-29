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«Поездка в ОАЭ не пойдет на пользу здоровью Лукашенко»

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  • 29.11.2023, 17:37
  • 6,236
«Поездка в ОАЭ не пойдет на пользу здоровью Лукашенко»

Раньше на подобные мероприятия ездить не хотелось.

Лукашенко решил, что в Минске слишком холодно и отправился в ОАЭ, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Формальный повод – Всемирный саммит по борьбе с изменениями климата. Реальный – необходимость доказать, что он не находится в какой-то блокаде и с ним еще общаются.

Раньше на подобные мероприятия ездить не хотелось, так как там о всяких контрабандных вещах не сильно получалось поговорить. Сам формат общения даже в кулуарах редко когда превышает 30-40 минут на встречу, вопросики не порешаешь. Можно только приветствиями обменяться и договориться поговорить когда-нибудь потом.

Но сейчас не до жиру. Любой контакт на вес золота хотя бы для пиара.

Отдельный трек – Эмираты сами по себе. Это важное место для прикормленного бизнеса. Там крутятся и складируются финансы от старых и новых схем по выводу денег, а сейчас еще и обходу санкционных ограничений. Но для этого нужно остаться хотя бы несколько дней после мероприятия. Сейчас хозяевам не до него лично.

Заодно можно и отдохнуть, хотя резкая смена климата уже не на пользу здоровью.

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