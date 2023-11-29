закрыть
29 ноября 2023, среда, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Молдовы лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской партии

2
  • 29.11.2023, 17:43
  • 3,596
Президент Молдовы лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской партии
Майя Санду

Он поддерживал войну против Украины.

Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина.

Соответствующий указ появился на сайте главы молдавского государства во вторник, сообщает «Европейская правда».

Основанием для лишения Калинина гражданства Молдовы стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно «вербовка в вооруженные силы иностранного государства».

Александр Калинин стал председателем молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.

Калинин открыто поддерживает вторжение России в Украину. На многочисленных фото и видео в своих соцсетях он появляется в военной форме, с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.

Также молдавский политик проводит акции в поддержку российских солдат – собирает обувь и теплую одежду, которые потом сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип