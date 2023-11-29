Украинская разведка проводит внутреннее расследование отравления жены Буданова 2 29.11.2023, 17:56

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Приоритетная версия — покушение на жизнь.

Главное управление разведки Минобороны Украины проводит внутреннее расследование относительно отравления жены руководителя спецслужбы Кирилла Буданова Марианны. Одной из приоритетных версий расследования считает покушение на жизнь.

Об этом NV сообщили источники в ГУР.

Собеседник издания не ответил, считают ли в спецслужбе отравление жены Буданова покушением на жизнь самого руководителя ГУР. При этом отметим, что на Буданова уже было совершено более 10 покушений.

Источники отметил, что в ГУР налажены протоколы и алгоритмы безопасности «достаточно серьезно и в соответствии с требованиями времени». По его словам, после проведения расследования могут приниматься и определенные дополнительные меры.

29 ноября источники NV в разведке сообщили, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, в частности, мышьяком и ртутью. Отравление заметили вовремя, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Собеседник отмечал, что отравить женщину могли через пищу. Сейчас Марианна нуждается в наблюдении врачей.

По данным источников, отравить могли не только жену Буданова, но и других сотрудников ГУР.

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