«Сколько ни дрыгай, все равно в конце концов выбросят» 4 29.11.2023, 17:55

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История с Дригой - яркий пример всем прикорытникам.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница из Минска Татьяна:

- Вот так новость! Уволили Ирину Дригу - руководителя Главного управления государственных культурных мероприятий.

Эту одиозную женщину знают белорусы, которых интересовала культура. Ведь именно она запрещала белорусским артистам давать концерты. Взглянув на ее «пысу», ты понимаешь, что ей нужно быть ближе к ферме, а она оценивала художественный уровень белорусских музыкальных групп! Это благодаря ей у нас есть «черные списки». Это она привела к тому, что я с мужем не посетила десятки концертов своих любимых музыкантов.

Вспомнился мне случай, как вынуждены мы были ехать аж в Вильнюс, чтобы посетить концерт группы «Крамбамбуля», которая также получила «волчий билет» на выступления. Но соседняя Литва поддержала музыкантов, дала им площадку для концерта, а любителям «Крамбамбулi» оказала визовую поддержку. Наверное, этой Дриге на понравилась песня со словами «Дарагія жэншчыны, мы вас уважаем!»

Известна Дрига и своей низостью. Она после запрета музыкантов старательно отслеживала их судьбу, и звонила в организации, которые принимали гонимых музыкантов, с угрозами.

Испачкалась Ирина еще больше и нападками на Куропаты, занимаясь уменьшением охранной зоны вокруг памятника.

Перевели ее на другую должность - начальником кинематографии. Какой сейчас белорусский кинематограф, нам хорошо известно. Будут, наверное, вместе с «озверенком» снимать «кино».

Ирина - это такой яркий пример всем приспешникам. Сколько ни дрыгай, все равно в конце концов выбросят как использованную туалетную бумагу.

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