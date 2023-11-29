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В центре Гродно заметили необычного рыбака

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  • 29.11.2023, 18:01
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В центре Гродно заметили необычного рыбака

Для рыбалки он выбрал лужу.

Зима – любимое время для определенной категории рыбаков. Они с нетерпением ждут морозов, чтобы открыть сезон «твердой» воды. Подледная рыбалка имеет свои прелести: она позволяет рыбаку добраться в такие места, куда летом не всегда даже на лодке дойдешь. Но иногда выбор водоема может удивить.

Например, вот этот рыбак в Гродно решил проверит на наличие рыбы лужу в центре города. Он отправился на рыбалку на пустырь в районе улицы Буденного. Когда-то здесь находилась электростанция, которую позже снесли. Осенью на этой территории образовались несколько луж, которые с наступлением морозов замерзли.

«И вот вышел мужчина с буром, с жерлицами. Просверлил несколько лунок. Видимо, искал щуку», — рассказал Newgrodno.byочевидец произошедшего, заснявший необычную рыбалку на видео.

Какая глубина этого «водоема», есть ли там рыба, успешной ли оказалась рыбалка? На эти вопросы мы пока так и не получили ответа.

Впрочем, есть версия, что мужчина просто проверял снаряжение и толщину льда, прежде чем отправиться на более серьезное озеро или реку. Ну и заодно потренировался сверлить лунки.

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