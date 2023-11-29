«Все мои знакомые возмущаются: неужели некуда деньги девать?» 2 29.11.2023, 18:18

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Витеблянин высказался о планах установить в городе флагшток.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Вениамин из Витебска:

- Недавно мы, витебчане, узнали, что местные «власти» решили нас осчастливить строительством нового объекта. И это не поликлиника, не школа и даже не торгово-развлекательный центр. В историческом центре города, на площади Тысячелетия решили установить флагшток.

Если вы не знаете, что это за игрушка такая, то я поясню: это такая высоченная стальная палка, на которой будет болтаться зелено-красное полотнище – символ нынешнего режима. Такую уже поставили в 2020-ом году в Гомеле, влепив в это сооружение фантастическую сумму – под 600 тысяч евро.

Все мои знакомые возмущаются: ну неужели некуда деньги девать? Пусть бы их вложили хотя бы в развитие общественного транспорта. Ведь если к нам приезжают гости, и мы хотим им показать витебские достопримечательности, то наши автобусы с трамваями мало могут помочь, так как ездят «гады ў рады». Благо, сейчас можно вызвать такси через мобильное приложение.

Но возмущение, к сожалению, остается только с нами, так как сейчас жаловаться на те же государственные органы опасно. Могут же инкриминировать и «дискредитацию», и «разжигание вражды». А местная администрация еще и страшит на сайте: «отказ от реализации проекта ... приведет к отсутствию зоны патриотического обогащения...»

Ну да, догадываемся, о каком и чьем обогащении здесь идет речь. Это не какая-то атомная станция, все сделают свои фирмы. А ведь планы огромные! Там не только шест воткнут в площадь, а еще предусмотрены и освещение, и огромные экраны, и конструкция с гербом-капустой, и акустическая система для воспроизведения гимнов. Тратить деньги - так с музыкой!

Выскажу предложение обратиться к опыту исламских стран. Однажды в сентябре пришлось отдыхать с семьей в Турции. Ежедневно в 5.30, когда еще было темно, нас будил зов муэдзина из высокого минарета ближайшей мечети. Самого муэдзина не было видно, но все вокруг гремело от его голоса, усиленного мощными динамиками.

То же самое можно сделать и в нашем городе. Стоит только прикрепить к 60-метровой гаргаре репродукторы, и в половине шестого будить крепостной люд на работу, а вечерами транслировать речи и призывы здешнего «султана». Правда, главарь уже стал старый, хилый, голова аж трясется. Но чем слабее становится вождь, тем выше надо ставить флагшток, правда?

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