Порошенко проиграл суд Зеленскому 4 29.11.2023, 18:22

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Петр Порошенко

Пятый и шестой президенты Украины судились из-за «пленок Медведчука».

Пятый президент Украины Петр Порошенко проиграл иск к главе государства Владимиру Зеленскому, относительно «пленок Медведчука» в котором требовал обнародовать информацию о бизнес-связях экс-президента с бывшим нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в постановлении Большой палаты Верховного суда от 19 октября 2023 года, пишет New Voice.

Речь идет о словах Зеленского, который в одном из интервью сказал, что «с террористами, сепаратистами (Медведчук — ред.) торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом», «вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали».

По мнению Порошенко, Зеленский уклонялся обнародовать в полном объеме имеющуюся у него публичную информацию, полученную от СБУ, разведывательных органов и других лиц в отношении него.

«Поэтому истец обратился в административный суд с требованиями признать противоправной бездеятельность президента Украины, которая заключается в необнародовании упомянутой в интервью публичной информации, а также обязать ответчика обнародовать эту информацию, представляющую общественный интерес», — отмечается в постановлении.

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска, с чем истец не согласился и подал апелляцию на это решение в Большую палату Верховного суда.

В 2021 году журналисты Bihus.Info опубликовали записи разговоров народного депутата от уже запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которых фигурировал в том числе Петр Порошенко. Записи касались поставок угля от боевиков «Л/ДНР», возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмене пленными с РФ.

В Евросолидарности заявляли, что расследования по «пленкам Бигуса» — заказные, а их бенефициар — Офис президента, который «пытается навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко». В политсиле говорили, что Порошенко не обсуждал с Медведчуком никаких тем, кроме освобождения пленных.

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