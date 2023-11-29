закрыть
29 ноября 2023, среда, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Порошенко проиграл суд Зеленскому

4
  • 29.11.2023, 18:22
  • 2,662
Порошенко проиграл суд Зеленскому
Петр Порошенко

Пятый и шестой президенты Украины судились из-за «пленок Медведчука».

Пятый президент Украины Петр Порошенко проиграл иск к главе государства Владимиру Зеленскому, относительно «пленок Медведчука» в котором требовал обнародовать информацию о бизнес-связях экс-президента с бывшим нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в постановлении Большой палаты Верховного суда от 19 октября 2023 года, пишет New Voice.

Речь идет о словах Зеленского, который в одном из интервью сказал, что «с террористами, сепаратистами (Медведчук — ред.) торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом», «вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали».

По мнению Порошенко, Зеленский уклонялся обнародовать в полном объеме имеющуюся у него публичную информацию, полученную от СБУ, разведывательных органов и других лиц в отношении него.

«Поэтому истец обратился в административный суд с требованиями признать противоправной бездеятельность президента Украины, которая заключается в необнародовании упомянутой в интервью публичной информации, а также обязать ответчика обнародовать эту информацию, представляющую общественный интерес», — отмечается в постановлении.

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска, с чем истец не согласился и подал апелляцию на это решение в Большую палату Верховного суда.

В 2021 году журналисты Bihus.Info опубликовали записи разговоров народного депутата от уже запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которых фигурировал в том числе Петр Порошенко. Записи касались поставок угля от боевиков «Л/ДНР», возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмене пленными с РФ.

В Евросолидарности заявляли, что расследования по «пленкам Бигуса» — заказные, а их бенефициар — Офис президента, который «пытается навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко». В политсиле говорили, что Порошенко не обсуждал с Медведчуком никаких тем, кроме освобождения пленных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип