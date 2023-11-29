Глава МВД Литвы предложила ограничить права белорусских спецслужб в Интерполе 3 29.11.2023, 18:27

Агне Билотайте

Что бы те не использовали членство для достижения своих политических целей.

Интерпол не должен допустить, чтобы Россия и Беларусь могли использовать свое членство в организации для достижения политических целей и преследования инакомыслящих, заявила на 91-й Генеральной ассамблее Интерпола в Вене глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Она отметила, что Литва осуждает использование международно-правовых инструментов для политически мотивированных преследований и просит поддержки в этом вопросе.

«Интерпол должен сделать все, чтобы не допустить, чтобы недемократические государства, такие как Россия или Беларусь, использовали членство для достижения своих политических целей. Международное сообщество не может мириться со злоупотреблением каналом Интерпола, преследованием граждан как своих, так и других стран в политических целях», — сказала Билотайте.

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