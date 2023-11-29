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Минск остановился в 10-балльных пробках

  • 29.11.2023, 18:55
Минск остановился в 10-балльных пробках
иллюстративное фото

На данный момент в столице зафиксировано 11 ДТП.

На дорогах Минска вечером 29 ноября образовались 10-балльные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы до 9 баллов сохранятся примерно до 19.00. Ожидается, что затем загруженность столичных улиц постепенно пойдет на спад.

На данный момент в столице зафиксировано 11 ДТП. Ранее в ГАИ сообщили, что инспекторы несут службу в усиленном режиме. Всех участников дорожного движения призвали быть внимательными и осторожными. В Госавтоинспекции также предупредили, что на улице Ваупшасова со стороны улицы Солтыса в направлении улицы Карвата затруднено движение — из-за снегопада большегруз не может подняться в гору.

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