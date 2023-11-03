В Турции обнаружили остатки старейшей верфи в мире 3.11.2023, 3:34

Удивительная находка.

В средиземноморском регионе Турции, были найдены руины крупнейшей и старейшей в мире древнейшей корабельни.

Находку обнаружили на турецком острове Дана, который расположен вблизи городка Силифке, этот регион был в центре международной политики и торговли еще со времен бронзового века, пишет ArkeoNews.

Это уникальное место, ведь на месте могли ремонтировать почти 300 кораблей.

«Мы доказали, что это самая старая, нетронутая и сохранившаяся верфь в мире», — сказал доцент Хакан Ониз, руководитель кафедры сохранения и реставрации культурного наследия факультета изобразительного искусства Университета Акдениз (Австралия).

Как сообщают археологи, корабли, построенные на острове Дана, участвовали в различных войнах, включая морские битвы между миграцией морских народов во время бронзового века и конфликты между греками и персами.

«Весь мир знает о существовании верфи, расположенной на острове Дана в Мерсине, и ее возможности строить почти 300 кораблей. Эти стапели также служили местом для ежегодного обслуживания деревянных кораблей. Мы доказали, что это самая старая, нетронутая и сохранившаяся верфь в мире», — подытожил Хакан Ониз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».