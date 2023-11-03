Подбитый в Севастополе десантный корабль «Минск» разобрали на детали

Подбитый в Севастополе десантный корабль «Минск» разобрали на детали2
- 3.11.2023, 8:16
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Опубликованы свежие спутниковые фото.
В сети опубликовали спутник фото порта временно оккупированного Севастополя после ракетной атаки. Российские оккупанты разобрали десантный корабль «Минск» и вывели его из сухого дока.
Соответствующие фото опубликованы в соцсети Х MT Anderson. Сейчас он пришвартован севернее его. В то же время, субмарина класса Kilo «Ростов-на-Дону» до сих пор находится в сухом доке.
Атака на Севастополь
В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.
В ГУР подтвердили нанесение ударов по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего были уничтожены плавсредства «Минск» и «Ростов». Позже командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.