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Подбитый в Севастополе десантный корабль «Минск» разобрали на детали

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  • 3.11.2023, 8:16
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Подбитый в Севастополе десантный корабль «Минск» разобрали на детали

Опубликованы свежие спутниковые фото.

В сети опубликовали спутник фото порта временно оккупированного Севастополя после ракетной атаки. Российские оккупанты разобрали десантный корабль «Минск» и вывели его из сухого дока.

Соответствующие фото опубликованы в соцсети Х MT Anderson. Сейчас он пришвартован севернее его. В то же время, субмарина класса Kilo «Ростов-на-Дону» до сих пор находится в сухом доке.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

В ГУР подтвердили нанесение ударов по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего были уничтожены плавсредства «Минск» и «Ростов». Позже командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

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