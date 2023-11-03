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СМИ: ВСУ оттеснили российские войска от берегов Днепра

  • 3.11.2023, 8:11
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СМИ: ВСУ оттеснили российские войска от берегов Днепра

Украинская армия наступает в районе Крынок.

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Днепра Херсонской области.

Они атаковали вблизи Поймы и Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись возле Крынок. Об этом сообщают в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на русских военкоров.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что украинские войска удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

По его словам, группировка оккупационных войск на Херсонском направлении состоит из 8 бригад, 17 полков, 8 батальонов и 4 отрядов батальонного уровня, включая БАРС (Боевой резерв Российской Федерации) и подразделения «Шторм-З», а российские резервы на этом направлении включают 2 мотострелковых полка и 2 запасных мотострелковых батальона.

Эстонской издание Postimees отмечает, что появляется все больше информации – причем преимущественно со стороны российских блогеров – о том, что украинские спецназовцы расширяют плацдармы на левом берегу Днепра.

Украинское военное командование напрямую происходящее не комментирует, но намекает на успех.

«Это, безусловно, очень важное событие, и российские войска оттесняются от берегов Днепра», — отмечает Postimees.

Пока не замечено, что Украина готовится в ближайшее время переправить через реку свои более крупные силы.

Россияне бьют тревогу

Российские военные продолжают сообщать о тяжелой для них ситуации на левом берегу Днепра, где ВСУ проводят десантную операцию и расширяют плацдарм сразу на нескольких участках вдоль береговой линии.

При этом украинская армия действует под мощным прикрытием артиллерии и танков, которые с правого берега накрывают позиции россиян и не дают подступиться к ВСУ.

Об этом пишет близкий к наемникам ЧВК «Вагнер» Telegram-канал GREY ZONE. Огонь ВСУ настолько плотный, что оккупантам негде спрятаться.

При этом массовое использование FPV-дронов стало для россиян настоящим кошмаром: в сообщении отмечено, что дальность применения беспилотников-камикадзе ВСУ достигает 12 км, при этом передвигаются они большим роем в группах по 15 единиц, атакуя скопления российской техники и живой силы.

Российский РЭБ, как отмечено в сообщении, здесь отсутствует полностью. «Эвакуация раненых затруднена. Про вывоз погибших промолчу. Подвоз воды и еды также в большинстве случаев почти не представляется возможным», - пишет Z-наемник.

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