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Массированная атака РФ: в нескольких областях Украины раздались взрывы

  • 3.11.2023, 8:28
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Массированная атака РФ: в нескольких областях Украины раздались взрывы

После удара 10 беспилотников в Харькове вспыхнул пожар.

В ночь со 2 на 3 ноября оккупационные российские войска атаковали Украины ударными дронами-камикадзе. Взрывы было слышно в Полтавской, Винницкой областях и Львовской, а также в Кропивницком и Харькове – там есть прилет по гражданским объектам.

Воздушная тревога по состоянию на 21:00 2 ноября была объявлена на востоке Украины – на Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине, Донетчине. В Воздушных силах ВСУ в Telegram отметили, что она связана с движением вражеских ударных БПЛА.

Позже тревога распространилась и на другие регионы.

Взрыв в Харькове было слышно около 21:00, сообщили в Telegram-канале «ХС/Харьков». По данным авторов, в городе работала ПВО. Информацию позже подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Спасибо силам ПВО. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги до отбоя и не снимайте работу ПВО!» – говорится в его сообщении.

На канале Главного управлерния Национальной полиции Украины в Харьковской области призвали местных жителей придерживаться правил безопасности, не выходить из укрытий и не снимать фото и видео прилетов или работы защитников неба.

Также в сети сообщили о работе ПВО в Полтавской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 23:20 тревога была объявлена в большинстве регионов. Она была связана с пуском оккупантами ракет и дронов. Около 23:15 в Воздушных силах предупредили об опасности для Кропивницкого, а через пару минут там прогремел взрыв.

По данным канала «Николаевский Ванек», войска России запустили по региону ракету, предварительно Х-59.

Около 00:30 в социальных сетях писали о взрывах в Винницкой и Киевской областях. Мониторинговые каналы сообщили, что оккупанты запустили по Украине семь групп ударных беспилотников.

Повторные взрывы ночью также прогремели в Харькове. Мер областного центра Игорь Терехов на своем канале в Telegram заявил, что есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам.

«Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется», – написал городской глава.

Позже представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что оккупанты нанесли около 10 ударов беспилотниками по Харькову и пригороду, передает «Супільне Харків». Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах города.

В 2:00 взрывы прогремели во Львовской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в регионе работает ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

«Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!» – написал он.

Ранее Козицкий отметил, что БПЛА оккупантов находятся в воздушном пространстве Львовской области и угроза есть для города Стрый и Моршин.

После трех часов ночи глава ОВА предупредил о новой угрозе БПЛА для Львова и Яворива.

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