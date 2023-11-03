«Генерал СВР»: Патрушев готовит остроумное решение по умершему Путину 2 3.11.2023, 8:37

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Оно касается дублера главы Кремля.

Популярный российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший новость о якобы смерти главы РФ Владимира Путина, опубликовал информацию о подготовке секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым важного решения:

— Секретарю совета безопасности РФ Николаю Патрушеву поступило довольно остроумное предложение, реализация которого, якобы, должна решить часть юридических проблем с двойником.

Предложение состоит в том, что дублер должен официально поменять фамилию, имя и отчество на Путин Владимир Владимирович.

Сейчас над этим вопросом задумались приближенные Патрушева, которые оценив все плюсы, должны дать секретарю Совбеза свои рекомендации.

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