Решающий матч группового этапа WTA Finals с участием Соболенко остановили 3.11.2023, 8:42

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В чем причина?

Первая ракетка мира Арина Соболенко не сумела доиграть заключительный матч группового этапа WTA Finals. В ночь со 2 на 3 ноября по белорусскому времени в мексиканском Канкуне, где проходит турнир, периодически шел дождь. Матч, как сообщает WTA, доиграют на следующий день.

Соболенко должна была провести решающий поединок на групповом этапе Итогового турнира против Елены Рыбакиной из Казахстана. Для выхода в полуфинал Арину устраивала только победа, ведь белоруска после успешного матча с гречанкой Марией Саккари уступила американке Джессике Пегуле.

Но в игру вмешался дождь. Встреча постоянно прерывалась из-за капризов погоды. Соболенко успела выиграть первый сет — 6:2. Во второй партии вела в счете уже Рыбакина (5:3), но ближе к полуночи по местному времени организаторы, которых и так постоянно критикуют за плохой корт, решили не мучать теннисисток. Матч будет доигран на следующий день.

WTA Finals — традиционное соревнование с участием восьмерки сильнейших игроков согласно рейтингу. Нынешний турнир с призовым фондом 9 млн долларов, который фактически завершит 2023 год, принимает Мексика.

Напомним, что Соболенко возглавляет рейтинг с 11 сентября этого года. Полька Ига Свентек вернет лидерство после WTA Finals, если выиграет в Канкуне.

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