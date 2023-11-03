Под Авдеевкой ВСУ разбили колонну войск РФ 3.11.2023, 8:52

47-я бригада показала феерическое видео.

Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой на Донетчине. Но успеха у врага нет, оккупанты несут значительные потери.

Недавно Силы обороны эффектно уничтожили колонну захватчиков. Соответствующее видео опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада.

Отмечается, что российская армия бросила беспрецедентное количество личного состава и техники на Авдеевское направление и не оставляют попыток оцепить город.

Однако украинские защитники стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери.

На опубликованных кадрах видно, как 47-я отдельная механизированная бригада вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов.

«Верьте в Вооруженные силы Украины! Поддерживайте свою армию!» – добавили в 47-й ОМБр.

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