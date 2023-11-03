Под Авдеевкой ВСУ разбили колонну войск РФ
- 3.11.2023, 8:52
47-я бригада показала феерическое видео.
Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой на Донетчине. Но успеха у врага нет, оккупанты несут значительные потери.
Недавно Силы обороны эффектно уничтожили колонну захватчиков. Соответствующее видео опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада.
Отмечается, что российская армия бросила беспрецедентное количество личного состава и техники на Авдеевское направление и не оставляют попыток оцепить город.
Однако украинские защитники стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери.
На опубликованных кадрах видно, как 47-я отдельная механизированная бригада вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов.
«Верьте в Вооруженные силы Украины! Поддерживайте свою армию!» – добавили в 47-й ОМБр.