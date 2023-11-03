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«СБУ занимается»: Данилов рассказал об Арестовиче

  • 3.11.2023, 8:57
«СБУ занимается»: Данилов рассказал об Арестовиче

Секретарь СНБО перечислил проекты российских спецслужб в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские спецслужбы начинают использовать известные русскоговорящие проекты в Украине в своих интересах. Он намекнул, что это касается и экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Этими проектами уже занимается Служба безопасности Украины. Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью изданию «Ліга».

«Я не знаю, с какого испуга там кто-то (Арестович, – ред.) с цепи сорвался и начал махать крыльями. Но я могу сказать, что у них появилась конкуренция.

Сейчас Бойко конкурирует с другими русскоязычными, кто же будет забирать на себя (русскоязычный электорат, – ред.) Один говорит, что «это наш любимый таксист», другой за стол с ним садится…» – сказал Данилов.

Он добавил, что скоро «с политического кладбища» будут возвращаться «женщины за мир» и «светлое будущее».

«Мы увидим очень много проектов, которые сегодня находятся в экзилии. Россияне с ними очень мощно работают. Поверьте, никакая реанимация им уже не поможет», – убежден секретарь СНБО.

Он отметил, что российские спецслужбы начинают использовать всю эту фронду в своих интересах.

«И если Служба безопасности не будет заниматься своими делами… Она должна очень внимательно следить за ними, очень внимательно это все отрабатывать. Поверьте, пройдет время, мы с вами многое увидим», — сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что СБУ уже занимается подобными кейсами, однако результаты будут не так быстро, как кому бы хотелось.

Напомним, бывший советник главы ОП Алексей Арестович, заявивший о намерении баллотироваться в президенты и предложил переговоры со страной-агрессором Россией, подтвердил, что (сбежал из страны https://charter97.org/ru/news/2023/11/2/570104/). Он пожаловался на якобы преследование – прослушивание в доме, наблюдение и визиты правоохранителей.

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