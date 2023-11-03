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В Беларуси ввели новые тарифы на риелторские услуги

  • 3.11.2023, 9:03
В Беларуси ввели новые тарифы на риелторские услуги

Сколько теперь придется платить за сделки с недвижимостью?

Правительство Беларуси ввело предельные максимальные тарифы на риелторские услуги. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документом утверждены предельные максимальные тарифы на риелторские услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), — риелторские организации смогут самостоятельно устанавливать тарифы на услуги, при этом их уровень не должен быть выше определенного постановлением.

Многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, должна предоставляться скидка не менее 50%.

С полным списком тарифов можно ознакомиться по ссылке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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