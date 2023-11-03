В Беларуси ввели новые тарифы на риелторские услуги
- 3.11.2023, 9:03
Сколько теперь придется платить за сделки с недвижимостью?
Правительство Беларуси ввело предельные максимальные тарифы на риелторские услуги. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Документом утверждены предельные максимальные тарифы на риелторские услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), — риелторские организации смогут самостоятельно устанавливать тарифы на услуги, при этом их уровень не должен быть выше определенного постановлением.
Многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, должна предоставляться скидка не менее 50%.
С полным списком тарифов можно ознакомиться по ссылке.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.