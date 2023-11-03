СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию 11 3.11.2023, 9:28

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Примадонна прибыла в РФ через пункт пропуска в Псковской области.

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщают российские СМИ.

Вечером 1 ноября Пугачева въехала на территорию Россию через пункт пропуска в Псковской области.

Там она села на поезд и рано утром 2 ноября приехала в Москву, а затем отправилась в свой дом в подмосковной деревне Грязь.

По информации Telegram-канала Baza, Алла Пугачева прибыла в Россию вечером 2 ноября через пограничный переход в Псковской области. Ее ждала черная Toyota Camry.

Подписчики Telegram-канала, которые стали свидетелями возвращения певицы, отметили, что Пугачева скрывала лицо платком.

Певица приехала в Россию одна, без мужа Максима Галкина.

Напомним, 29 сентября прошлого года стало известно, что Алла Пугачева уехала из России, — она и ее муж Максим Галкин выступили против российского вторжения в Украину. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022-го и в мае 2023 года.

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