ЧП на Белорусской железной дороге: поезда на участке Борисов — Минск сильно опаздывают 3.11.2023, 9:31

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Что стало причиной?

В пятницу, 3 ноября, из-за неисправности контактной сети на перегоне Смолевичи — Городище с 6 часов утра ряд пассажирских поездов на участке Борисов — Минск следуют с опозданием, сообщила Белорусская железная дорога.

«Ориентировочное время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 30 минут. Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению неисправности, восстановлению графика движения поездов и доставке пассажиров в пункты назначения», — рассказали в БЖД.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

Ранее на данном направлении уже были неисправности. Так, 21 сентября с 6.00 до почти 12.30 ремонтировали контактную сеть на станции Смолевичи. И поезда тоже шли с задержками.

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