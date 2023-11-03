«Чунга-Чанга» от Соловьева Слава Тарощина, «Новая газета»

3.11.2023, 9:42

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На волне нарастающего в РФ антисемитизма пропагандист выглядит мерзко.

Юбилей Владимира Рудольфовича выдался не таким зажигательным, как ожидалось. В день 60-летия он получил от старинного друга и соратника Евгения Сатановского оригинальный подарок.

«Армагеддоныч» (так называется его передача на соловьевском канале) ополчился на Марию Захарову: «сильно выпивающая шмара». Юбиляр, подчеркнув серьезность намерений камуфляжем и бронежилетом, попросил прощения у всего МИДа, сразу и незамедлительно уволил смутьяна. Отдельное восхищение вызывает Генпрокуратура, каковая обещала проверить слова Сатановского. Процесс грядущей проверки интригует не меньше, чем основной сюжет.

Опять же, с наградами что-то пошло не так. Путин отделался поздравительной телеграммой. Лукашенко через белорусского пропагандиста Азаренка возвел Соловьева в ранг источника истины. Нервического Азаренка нужно слышать и видеть; такого персонажа комментировать — только портить.

Завершает наградную тему Денис Пушилин. Врио главы «ДНР» присвоил виновнику торжества звание «Героя Донецкой Республики». Стоит ли упоминать, что толпа комментаторов затаила по этому поводу в душе некоторое хамство?

И, наконец, главное. На волне нарастающего антисемитизма Владимиру Рудольфовичу все труднее удерживать баланс. Как только заалел Ближний Восток, он сразу огласил свое кредо: «Я еврей, но не израильтянин». Яркая формула убедила не всех. Лукавый царедворец Сергей Марков публично упрекнул пропагандиста номер один «в этническом перекосе в огромных масштабах». Юбиляр вволю оттоптался на Маркове, но процесс пошел. Из-под сетевых глыб уже рвется наружу вопрос вопросов: доколе на главных телеканалах страны пропагандой будут заниматься евреи? И нет сомнения: голос коллективного бессознательного, включающего родовую память, станет звучать все настойчивее. В мутном свете махачкалинского аэропорта внятно материализовался почти забытый исторический контекст. Похоже, легендарная фраза раннего Войновича: «Намекните, что вы не еврей» — обретает новое дыхание.

Владимир Рудольфович, разумеется, все это понимает. Но уж слишком далеко он зашел в своем камуфляже с бронежилетом.

Вообще Соловьев — вместилище, если не сказать музей, человеческих дарований, умений, страстей, социальных типов, ролевых моделей.

Работал с Березовским — ходил в либералах, дружил с Немцовым, Макаревичем. Перешел в госструктуры — стал государственником и товарищем Суркова, с которым вместе учился в Институте стали и сплавов. Канал «Россия» открыл новое амплуа Владимира Рудольфовича — он теперь патриот из патриотов, даже СМЕРШ готов возглавить. Когда состояние мира лучше всего стало описываться бессмертной фразой Юрия Коваля: «Борьба борьбы с борьбою», Соловьев возвысился и обрел новый путь. 7 апреля 2022 года он проснулся медиамагнатом. На частотах, ранее принадлежавших Euronews, началось вещание федерального телеканала «Соловьев. Live». Здесь реальность маркирует не информация, а трактовки. Нет, лучше так сказать: трактовки побеждают реальность. Тем более что у главы канала уже имеется зафиксированная Лукашенко‒Азаренком монополия на истину.

У Соловьева есть одна счастливая особенность: он умеет быть (казаться?) всегда очень искренним. Пел дворовые песни в обнимку с первенцами свободы Шендеровичем, Сорокиной, Щекочихиным — светился от счастья сопричастности.

Теперь он сопричастен СВО, куда приезжает едва ли не каждую неделю. С ознобом восторга рассказывает о «людях войны», и делает это, кстати, неплохо — без пафоса и лозунгов, с каким-то мальчишеским интересом ко всему, что летает и стреляет.

Тут самое время упомянуть о пропаганде, которая отличается от журналистики, как скрипка от мотыги. Отличается, кто же спорит. Но сегодня многие границы, включая эти, настолько размыты, что на подобные темы уже тошно говорить. Так что я — о другом. О перемене участи, пока едва заметной, Героя «ДНР».

Соловьев умен. Это даже доктор Мясников, еще один друг юбиляра, зафиксировал: я редко встречаю людей умнее себя. Вот одного встретил — Володю. Кстати, о друзьях.

Ближний круг Соловьева — особая субстанция. На всех его эфирах (и телеканале) светятся примерно одни и те же соратники, друзья, единомышленники.

До недавних пор данное сообщество напоминало стаю Лебезятниковых, теперь оно разваливается, как карточный домик. Вот только несколько штрихов картины меняющегося мира. До нервной дрожи спорит с ведущим о сути терроризма обычно невозмутимый Яков Кедми. Переходит на крик даже тишайший Сосновский. Поклонник ХАМАС Мардан со змеиной улыбкой на устах именует Чубайса не иначе, как Натан Сагал. Совпадение? Не думаю.

Жизнь в эпилоге (а сегодня мы все в эпилоге) — тяжелое бремя. История России была во многом предсказана западниками и славянофилами. Но главные события остались за рамками их прогнозов: революция 1917-го, Гражданская война, Сталин, распад России, 24 февраля 2022-го, махачкалинский аэропорт. Так что прогнозы — дело безнадежное. Лучше обратимся к истинным ценностям.

Именно о них говорилось в программе Малахова, посвященной юбиляру. Владимир Рудольфович прелестно поет «Чунга-Чангу». А еще он олицетворяет собой культ силы — духовной и особенно физической. Малахов вспомнил выразительный эпизод из проекта Корчевникова «Судьба человека», первым гостем которой стал Соловьев. Пока ведущий пребывал в немом восхищении от визитера, в студию притащили 80-килограммовую шину, которую взвалили на плечи Владимира Рудольфовича. Так он вместе с шиной и отжимался от пола, пока его не остановили. После шины взял на руки Корчевникова, но о такой малости и говорить не стоит.

Слава Тарощина, «Новая газета»

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