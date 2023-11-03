Лучшие кроссоверы для экономии топлива: названы фавориты 2023 года 2 3.11.2023, 10:00

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Эти авто порадуют владельцев.

В популярном сегменте кроссоверов есть множество моделей, которые позволят владельцу сэкономить на топливе. Эксперты назвали своих фаворитов 2023 года в сегменте SUV.

Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В USNews назвали лучшие кроссоверы, которые предлагают преимущества гибридных силовых установок.

Лучшие кроссоверы с гибридным мотором 2023 года:

Kia Sportage Hybrid;

Hyundai Tucson Hybrid;

Mazda CX-90 PHEV;

Honda CR-V Hybrid;

Hyundai Santa Fe Hybrid;

Kia Sorento Hybrid;

Toyota RAV4 Hybrid;

Toyota RAV4 Prime;

Toyota Highlander Hybrid;

Kia Niro;

Toyota Grand Highlander Hybrid;

Ford Escape Hybrid;

Subaru Crosstrek Hybrid;

Toyota Venza;

Ford Explorer Hybrid;

Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid;

Toyota Corolla Cross Hybrid.

Subaru Crosstrek

Автомобили собрали в рейтинг не только с точки зрения экономии и топливной эффективности. Все эти модели к тому же являются довольно надежными, это нравится покупателям еще больше.

Однако главное – это все же экономия топлива. Особенно в сочетании с практичным салоном и современным оснащением. Все это предложит каждый автомобиль из списка, сформированного специалистами.

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