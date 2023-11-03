Лучшие кроссоверы для экономии топлива: названы фавориты 2023 года

Лучшие кроссоверы для экономии топлива: названы фавориты 2023 года2
- 3.11.2023, 10:00
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Эти авто порадуют владельцев.
В популярном сегменте кроссоверов есть множество моделей, которые позволят владельцу сэкономить на топливе. Эксперты назвали своих фаворитов 2023 года в сегменте SUV.
Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В USNews назвали лучшие кроссоверы, которые предлагают преимущества гибридных силовых установок.
Лучшие кроссоверы с гибридным мотором 2023 года:
Kia Sportage Hybrid;
Hyundai Tucson Hybrid;
Mazda CX-90 PHEV;
Honda CR-V Hybrid;
Hyundai Santa Fe Hybrid;
Kia Sorento Hybrid;
Toyota RAV4 Hybrid;
Toyota RAV4 Prime;
Toyota Highlander Hybrid;
Kia Niro;
Toyota Grand Highlander Hybrid;
Ford Escape Hybrid;
Subaru Crosstrek Hybrid;
Toyota Venza;
Ford Explorer Hybrid;
Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid;
Toyota Corolla Cross Hybrid.
Subaru Crosstrek
Автомобили собрали в рейтинг не только с точки зрения экономии и топливной эффективности. Все эти модели к тому же являются довольно надежными, это нравится покупателям еще больше.
Однако главное – это все же экономия топлива. Особенно в сочетании с практичным салоном и современным оснащением. Все это предложит каждый автомобиль из списка, сформированного специалистами.