Эксперт: Путин заключил тайное соглашение с ХАМАС 3.11.2023, 10:10

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На что надеется Кремль?

Израильские СМИ сообщили, что глава РФ Владимир Путин мог заключить с боевиками ХАМАС соглашение.

Путин, вероятно, договорился с боевиками ХАМАСа об освобождении заложников российского происхождения в обмен на поставки оружия из РФ в Газу.

Какую выгоду диктатор видит в этом объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии «24 каналу».

Поговаривают, что именно из-за заключения этого соглашения состоялся визит боевиков ХАМАС в Москву 26 октября. Однако обмен оружия на людей Путин делает не потому, что заботится о своих гражданах, уверен журналист.

«Граждане ему, конечно же, не нужны. Но ему нужно поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к «старшему террористическому брату», – отметил Игорь Яковенко.

По словам журналиста, финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, а оружие поставляет Иран. Но именно Россия является главной «крышей» террористической группировки.

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