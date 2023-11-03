закрыть
3 ноября 2023, пятница, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Путин заключил тайное соглашение с ХАМАС

  • 3.11.2023, 10:10
  • 4,940
Эксперт: Путин заключил тайное соглашение с ХАМАС

На что надеется Кремль?

Израильские СМИ сообщили, что глава РФ Владимир Путин мог заключить с боевиками ХАМАС соглашение.

Путин, вероятно, договорился с боевиками ХАМАСа об освобождении заложников российского происхождения в обмен на поставки оружия из РФ в Газу.

Какую выгоду диктатор видит в этом объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии «24 каналу».

Поговаривают, что именно из-за заключения этого соглашения состоялся визит боевиков ХАМАС в Москву 26 октября. Однако обмен оружия на людей Путин делает не потому, что заботится о своих гражданах, уверен журналист.

«Граждане ему, конечно же, не нужны. Но ему нужно поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к «старшему террористическому брату», – отметил Игорь Яковенко.

По словам журналиста, финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, а оружие поставляет Иран. Но именно Россия является главной «крышей» террористической группировки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип