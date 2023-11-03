Эксперт: Путин заключил тайное соглашение с ХАМАС
- 3.11.2023, 10:10
- 4,940
На что надеется Кремль?
Израильские СМИ сообщили, что глава РФ Владимир Путин мог заключить с боевиками ХАМАС соглашение.
Путин, вероятно, договорился с боевиками ХАМАСа об освобождении заложников российского происхождения в обмен на поставки оружия из РФ в Газу.
Какую выгоду диктатор видит в этом объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии «24 каналу».
Поговаривают, что именно из-за заключения этого соглашения состоялся визит боевиков ХАМАС в Москву 26 октября. Однако обмен оружия на людей Путин делает не потому, что заботится о своих гражданах, уверен журналист.
«Граждане ему, конечно же, не нужны. Но ему нужно поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к «старшему террористическому брату», – отметил Игорь Яковенко.
По словам журналиста, финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, а оружие поставляет Иран. Но именно Россия является главной «крышей» террористической группировки.