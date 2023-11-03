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Списки «тунеядцев» в Беларуси начали пересматривать задним числом

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  • 3.11.2023, 10:18
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Списки «тунеядцев» в Беларуси начали пересматривать задним числом

И по-новому начислять плату за «коммуналку».

Совет министров наделил постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения правом пересматривать списки «граждан, не занятых в экономике», за предыдущие периоды. Соответствующие нормы внесены в Примерное положение о комиссиях постановлением №756 от 1 ноября, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Исполкомам рекомендовано в месячный срок внести изменения в положения о комиссиях с учетом изменений, внесенных правительством.

Комиссии наделяются правом «пересматривать списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, и списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги с возмещением затрат, сформированные за прошлые периоды (квартал, месяц), путем включения в них трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в соответствии с законодательством, действовавшим на дату формирования таких списков».

Если гражданин не был включен в список на определенную дату, но в дальнейшем выяснилось, что он должен был находиться в нем, то список должны пересмотреть с включением этого гражданина.

«В случае выявления трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые подлежали включению в списки за прошлые периоды, такие списки пересматриваются в соответствии с законодательством, действовавшим на дату их формирования. При этом учитываются все периоды формирования, начиная с месяца, с которого указанные граждане подлежали включению в списки за прошлые периоды», – говорится в постановлении.

Комиссии будут формировать дополнительные списки граждан, не занятых в экономике, для включения их в списки за прошлые периоды.

Документом также предусмотрен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги при пересмотре списков не занятых в экономике, а также не занятых в экономике и выехавших за пределы страны.

«Такой перерасчет производится за периоды перерасчета, указанные в списках, сформированных в результате названного пересмотра, по тарифам (ценам) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», – говорится в постановлении.

Периоды перерасчета должны быть указаны в дополнительных списках, сформированных комиссиями. Такие пересмотренные списки должны предоставляться на утверждение в исполкомы до первого числа месяца следующего за их формированием. Утвержденные списки до пятого числа месяца, следующего за их формированием, направляются в организации, «осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением».

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