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В Белом доме отреагировали на статью Залужного о войне в Украине

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  • 3.11.2023, 10:24
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В Белом доме отреагировали на статью Залужного о войне в Украине

США сделали выводы.

В США прокомментировали новую статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для издания The Economist.

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, она является одним из важных аргументов в подтверждение насущной необходимости дальнейшей поддержки Украины.

«Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину», – заявил он на пресс-брифинге, сообщает «Укринформ».

Кирби подчеркнул, что во время войны потребности сторон меняются. Это касается и вооружения, которое партнеры предоставляют Украине. По словам Кирби, США уже «эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину».

В то же время Кирби подчеркнул, что удовлетворять насущные потребности Украины было бы чрезвычайно легче, если бы Конгресс одобрил запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, в том числе с деньгами для помощи Украине.

Напомним, что в своей колонке для авторитетного издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что война в Украине переходит в новую фазу. Она превращается в позиционную войну на истощение. И эта ситуация играет на руку российским оккупантам. По его словам, украинским войскам нужны военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны.

Кроме того, Залужный рассказал, что ВСУ за четыре месяца должны были зайти в Крым. Однако еще в начале наступления украинские защитники столкнулись с беспрецедентным минированием местности на главном направлении наступательной операции.

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